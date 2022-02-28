Çaldıkları cins kümes hayvanlarını satamadan yakalandılar - Son Dakika
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Çaldıkları cins kümes hayvanlarını satamadan yakalandılar

28.02.2022 16:24
Çaldıkları cins kümes hayvanlarını satamadan yakalandılar

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 472 farklı adres kontrol edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 472 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 43 bin 904 kişi sorgulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 21 ile 27 Şubat 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 472 farklı adres kontrolü gerçekleştirdi. Denetimlerde 43 bin 904 kişinin GBT, HES kodu ve UYAP sorgulamaları kontrol edildi. Bir adreste meydana gelen fuhuş olayında, 2 kişiye toplam 2 bin 342 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Bir şüpheliye ise "Fuhuşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" suçundan adli işlem yapıldı.

119 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 119 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, 6 adet tabanca fişeği, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet tescilsiz motosiklet, 1 adet televizyon, 2 adet koyun, 1 adet Hint Horozu, 2 adet Hint Tavuğu ve 370 kilogram ağırlığında kumaş ele geçirildi.

2 apart yetkilisine 26 bin 782 TL idari para cezası

Geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 8 ayrı adreste bulunan toplam 96 apart dairesi polis ekiplerince kontrol edilmiş, 2 apart yetkilisine 26 bin 782 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Çaldıkları cins kümes hayvanlarını satamadan yakalandılar
Çaldıkları cins kümes hayvanlarını satamadan yakalandılar
Çaldıkları cins kümes hayvanlarını satamadan yakalandılar
Çaldıkları cins kümes hayvanlarını satamadan yakalandılar
Çaldıkları cins kümes hayvanlarını satamadan yakalandılar

YORUMLAR
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları cins kümes hayvanlarını satamadan yakalandılar - Son Dakika


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