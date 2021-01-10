Çaldıkları cipte içki içerken yakalandılar - Son Dakika
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Çaldıkları cipte içki içerken yakalandılar

10.01.2021 20:16
Çaldıkları cipte içki içerken yakalandılar

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 3 gün önce anahtar kopyalama yöntemiyle lüks araç çalan Ömer A. (20) ve A.T. (20), polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu çaldıkları cipte içki içerken yakalandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 3 gün önce anahtar kopyalama yöntemiyle lüks araç çalan Ömer A. (20) ve A.T. (20), polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu çaldıkları cipte içki içerken yakalandı. Yakıt almak için aracın ruhsatını ve cep telefonunu rehin bırakan şüphelilerden Ömer A. mahkece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Hilal Kadıoğlu'na ait 16 HK 419 plakalı cip, evin önünden çalınınca araç sahibi durumu polise haber verdi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek, Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden aracın Yenişehir ilçesine doğru gittiğini tespit etti.

YAKIT KARŞILIĞI RUHSAH İLE TELEFONU REHİN VERDİLERAraştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin araç ile birlikte bir süre Orhangazi ilçesinde gezdiğini saptadı. Bölgede araştırmayı sürdüren polis, yakıtın bitmesinin ardından benzin istasyonuna geçen şüphelilerin, yakıt karşılığında aracın ruhsatını ve kendilerine ait bir cep telefonunu rehin bıraktığı bilgisine ulaştı.Şüphelilerin Ömer A. ve A.T. olduğunu tespit eden ekipler, araca sahte plaka ve ruhsat düzenleyen şüphelilerin iki arkadaşını da alarak Yenişehir ilçesindeki Kozdere mevkisinde olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, dün Ömer A. ve A.T.'yi araç içerisinde içki içerken yakaladı.

Ömer A. ve A.T. ile birlikte yanlarındaki arkadaşları Y.E.G. (15) ve V.B. (26) de gözaltına alındı. Şüphelilerin, aracı daha önceden kopyaladıkları anahtar ile çaldıkları belirlendi. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Ömer A., A.T., Y.E.G. ve V.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Ömer A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Orhangazi, Hisarcık, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çaldıkları cipte içki içerken yakalandılar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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