Çaldıkları demir merdiven ve kapıları hurdacıya satmak isterken yakalandılar - Son Dakika
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Çaldıkları demir merdiven ve kapıları hurdacıya satmak isterken yakalandılar

26.03.2022 15:56
Çaldıkları demir merdiven ve kapıları hurdacıya satmak isterken yakalandılar

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir bağ evinden çaldıkları demir merdiven, kapı ve yaklaşık 10 bin TL değerindeki aydınlatmayı hurdacıya satmaya çalışan 3 şüpheli, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir bağ evinden çaldıkları demir merdiven, kapı ve yaklaşık 10 bin TL değerindeki aydınlatmayı hurdacıya satmaya çalışan 3 şüpheli, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi'nde M.B.K.'ya ait bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağ evine giden M.B.K., evinin tüm demir ve alüminyum kapı, pencere ve 10 bin TL değerindeki aydınlatmalarının çalındığını gördü. M.B.K. durumu hemen jandarmaya bildirdi. Hırsızlık olayı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları geniş çaplı araştırma sonucunda hırsızların olay yerine 45 AGF 151 plakalı araç ile geldiğini tespit etti. Aracın Turgut Özal Mahallesi'nde bir hurdacının önünde olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, polis ekiplerinin de desteğiyle, araçtan malzemelerin indirildiği esnada D.B. (23), M.İ. (23) ve V.A. (20) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin çaldığı belirlenen; 3 demir kapı, 1 demir merdiven, 2 alüminyum kapı, 4 alüminyum pencere, 2 demir kasnak, 1 demir malzeme kutusu ve 10 bin TL değerinde olduğu belirtilen 1 adet 20 watt projektöre el konularak, sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

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Münir Karaloğlu, Türk Lirası, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları demir merdiven ve kapıları hurdacıya satmak isterken yakalandılar - Son Dakika


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