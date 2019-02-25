Çaldıkları Demirleri Satarken Yakalandılar
41 dakika önce
Bursa'nın İznik ilçesinde bir inşaattan çaldıkları demirleri hurdacıya satmak isteyen hırsızlar polis tarafından yakalandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde bir inşaattan çaldıkları demirleri hurdacıya satmak isteyen hırsızlar polis tarafından yakalandı.
Olay bugün Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. 3 hırsız bir inşaattan demirleri çalarak arabalarına yükledi. İznik'e doğru yola çıkan hırsızlar polisin takibine takıldı. Bir süre hırsızları takip eden polis ekipleri A.B, İ.Ş ve E.B isimleri şahısları çaldıkları 400 kilo ağırlığındaki demiri hurdacıya satmak üzereyken kıskıvrak yakaladı.
Gözaltına alınan 3 şahsın üstünden 2 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat çıktı. Gözaltına alınan İ.Ş. hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. 3 zanlı İznik Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:10 Kaynak: İHA
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