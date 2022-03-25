Çaldıkları dizüstü bilgisayarlar ile yakalandılar - Son Dakika
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Çaldıkları dizüstü bilgisayarlar ile yakalandılar

25.03.2022 14:11
Çaldıkları dizüstü bilgisayarlar ile yakalandılar

Afyonkarahisar'da iki dizüstü bilgisayar çalan küçük yaştaki 2 yabancı uyruklu şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da iki dizüstü bilgisayar çalan küçük yaştaki 2 yabancı uyruklu şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesi Santral mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinden 2 adet dizüstü bilgisayar çalındığı yönünde ihbar alan Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları incelemede bilgisayarları küçük yaşta olduğu belirlenen 2 yabancı uyruklu şahsın çaldığı tespit edildi. Ardından ekipler şüphelileri çaldıkları bilgisayarlar ile yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları dizüstü bilgisayarlar ile yakalandılar - Son Dakika


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