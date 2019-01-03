Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Elbiselerle Yakalandılar

Çaldıkları Elbiselerle Yakalandılar

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir iş yerinden hırsızlık olayına karışan iki şüpheli, çaldıkları giysilerle birlikte yakalandı.

Çaldıkları Elbiselerle Yakalandılar, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir iş yerinden hırsızlık olayına karışan iki şüpheli, çaldıkları giysilerle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; dün saat 15.10 sıralarında Kuşadası Camikebir Mahhallesi Sağlık Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinden giysilerin çalınması olayı ile ilgili olarak Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerinin yapmış olduğu çalışmalarda, is yerinde bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu 20 yaşlarında 2 erkek şahsın pantolon, sweatshırt, ayakkabı alarak iş yerinden ayrıldıkları görüldü. Şüphelilerin eşkallerini belirleyen polis ekipleri, Dağ Mahallesinde sokak üzerinde eskale uygun iki şüpheliyi çalınan giysiler ile birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan A.G. (20) ve D. M. (20), haklarında düzenlenen evraklarla adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:53 Kaynak: İHA

Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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