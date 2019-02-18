Çaldıkları Eşyaları Sosyal Medyadan Satan 6 Kişi Yakalandı
1 saat önce
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde evlerden çaldıkları eşyaları sosyal medya üzerinden sattıkları tespit edilen 6 kişi yakalandı.
SAKARYA'nın Hendek
ilçesinde evlerden çaldıkları eşyaları sosyal medya üzerinden sattıkları tespit edilen 6 kişi yakalandı.
Hendek Sümbüllü, Karadere
ve Gündoğan
mahallelerinde evlere giren hırsızlar, eşyaları çaldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda hırsızlık olayında kiralık araç kullandıkları tespit edilen A.K., A.S., E.S., A.M.Ç., G.Ş., ve İ.Ö.'yü gözaltına aldı. 6 kişinin evlerinde yapılan aramalarda çaldıkları çok sayıda ağaç kesme motoru, çim biçme makinesi ve televizyon gibi eşyalar bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgularında çalıntı eşyaları sosyal medya üzerinden sattıklarını itiraf eden 6 kişi adliyeye sevk edildi. A.K. ve E.S. tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
- Sakarya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:34 Kaynak: DHA
Oyuncu Merve Boluğur'un Gecelikli Pozu Sosyal Medyayı Salladı
Aleyna Tilki'den Şaşırtan Paylaşım: Canım Allah'ım Beni Hak Edecek Ne Yaptım Ben Sana Ya!
Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı
Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı