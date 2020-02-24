Çaldıkları eşyalarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çaldıkları eşyalarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Çaldıkları eşyalarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan kamyonette çalıntı olduğu belirlenen beyaz eşyalar ele geçilirken, gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çaldıkları eşyalarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan kamyonette çalıntı olduğu belirlenen beyaz eşyalar ele geçilirken, gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Süleymanpaşa'daki Kumbağ Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Denizcilik Lisesi önünde İ.B.L. (29) yönetimindeki kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Kamyonette yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 1 çamaşır makinesi, 1 mini buzdolabı, 2 fırınlı ocak  ve 3 adet 2 metre uzunluğunda demir profil ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü İ.B.L. ile araçta bulunan S.K. (39) ve G.A. (31), gözaltına alındı. Yapılan incelemede eşyalarında Kumbağ Mahallesi'nde C.Ö.'ye (52) ait evden çalındığı belirlendi. Eşyalar, işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B.L., S.K. ve G.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Süleymanpaşa, Jandarma, Kumbağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:06 Kaynak: DHA
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