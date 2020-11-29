Çaldıkları fındığı geri götürünce yakalanan 2 zanlıya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir fındık manavından çaldıkları 18 çuval fındığı pişman olarak geri götürdükleri sırada polis ekiplerince yakalanan iki şüpheliye, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi'nde, dün gece bir fındık manavından 18 çuval fındık çalan A.G. ile S.D, bir süre sonra pişman olup iş yeri sahibi B.A'yı aradı.

Şüpheliler, telefonla görüştükleri B.A'ya, "18 çuval fındığını çaldık. Çok pişmanız, geri getiriyoruz, polise haber verme." dedi.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, bölgede konuşlanarak şüphelileri beklemeye başladı.

A.G. ve S.D, çaldıkları fındığı dükkan sahibine teslim etmek istedikleri sırada polis ekiplerince yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle de idari para cezası verilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.