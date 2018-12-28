Çaldıkları Hayvanları Av Tüfeği Vurarak, Parçalayan Hırsızlar Yakalandı
2 saat önce
Savaştepe'de arazide otlayan sahipsiz büyükbaş hayvanları av tüfeği ile vurarak etlerini alan hırsızlar jandarma tarafından ormanlık alanda yakalandı.
Savaştepe
'de arazide otlayan sahipsiz büyükbaş hayvanları av tüfeği ile vurarak etlerini alan hırsızlar jandarma tarafından ormanlık alanda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Dikmeler mahallesinde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı ile olay mahalline giden jandarma ekipleri, arazide sahipsiz bulunan büyükbaş hayvanları av tüfeğiyle öldürerek baş, deri ve işkembesini bulunduğu yere bırakıp etlerini alan M.A., M.Y. ve U.Y'yi ormanlık alanda yakaladı. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edilecek. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:06 Kaynak: İHA
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