Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Hayvanları Av Tüfeği Vurarak, Parçalayan Hırsızlar Yakalandı

Çaldıkları Hayvanları Av Tüfeği Vurarak, Parçalayan Hırsızlar Yakalandı

2 saat önce

Savaştepe'de arazide otlayan sahipsiz büyükbaş hayvanları av tüfeği ile vurarak etlerini alan hırsızlar jandarma tarafından ormanlık alanda yakalandı.

Çaldıkları Hayvanları Av Tüfeği Vurarak, Parçalayan Hırsızlar Yakalandı, System.String[]
Savaştepe'de arazide otlayan sahipsiz büyükbaş hayvanları av tüfeği ile vurarak etlerini alan hırsızlar jandarma tarafından ormanlık alanda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dikmeler mahallesinde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı ile olay mahalline giden jandarma ekipleri, arazide sahipsiz bulunan büyükbaş hayvanları av tüfeğiyle öldürerek baş, deri ve işkembesini bulunduğu yere bırakıp etlerini alan M.A., M.Y. ve U.Y'yi ormanlık alanda yakaladı. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edilecek. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:06 Kaynak: İHA

Savaştepe, Jandarma, 3. Sayfa
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