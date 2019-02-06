Çaldıkları Hayvanları Götüremeyince Bıçakladılar

ADANA'da ahırdan çalınan 7 büyükbaştan 3'ü köye 2 kilometre mesafede çamura saplanmış ve bıçaklanarak, yaralanmış halde bulundu.

ADANA'da ahırdan çalınan 7 büyükbaştan 3'ü köye 2 kilometre mesafede çamura saplanmış ve bıçaklanarak, yaralanmış halde bulundu.



Merkez Yüreğir ilçesi Camili Köyü'nde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Hasan Olgun (43), sabah saatlerinde ahırındaki 7 büyükbaşının çalındığını gördü. Durumu, polise bildirip, hayvanlarını aramaya çıktı. Öğleden sonra ise köye 2 kilometre mesafede çalınan hayvanlarından üçünü çamura saplanmış halde buldu. Hayvanlarının bıçaklanarak yaralandığını gören Olgun, çevredekilerden yardım istedi. 3 yaralı hayvan, iş makinesi yardımı ile çamurdan kurtarıldı. 4 büyükbaşı halen kayıp olan Olgun, "Götürmedikleri 3 hayvanımı bıçaklamışlar. Bu hayvanların sütlerini satıp geçim sağlıyoruz. Yetkililerden bu hırsızlık olaylarının son bulması için yardım bekliyoruz" dedi. Veteriner hekime götürülen hayvanlar tedavi altına alınırken, polis, hırsızlık olayını gerçekleştirenleri bulmak için çalışma başlattı.



- Adana

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