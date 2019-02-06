Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Hayvanları Götüremeyince Bıçakladılar

Çaldıkları Hayvanları Götüremeyince Bıçakladılar

1 saat önce

ADANA'da ahırdan çalınan 7 büyükbaştan 3'ü köye 2 kilometre mesafede çamura saplanmış ve bıçaklanarak, yaralanmış halde bulundu.

Çaldıkları Hayvanları Götüremeyince Bıçakladılar, System.String[]
ADANA'da ahırdan çalınan 7 büyükbaştan 3'ü köye 2 kilometre mesafede çamura saplanmış ve bıçaklanarak, yaralanmış halde bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Camili Köyü'nde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Hasan Olgun (43), sabah saatlerinde ahırındaki 7 büyükbaşının çalındığını gördü. Durumu, polise bildirip, hayvanlarını aramaya çıktı. Öğleden sonra ise köye 2 kilometre mesafede çalınan hayvanlarından üçünü çamura saplanmış halde buldu. Hayvanlarının bıçaklanarak yaralandığını gören Olgun, çevredekilerden yardım istedi. 3 yaralı hayvan, iş makinesi yardımı ile çamurdan kurtarıldı. 4 büyükbaşı halen kayıp olan Olgun, "Götürmedikleri 3 hayvanımı bıçaklamışlar. Bu hayvanların sütlerini satıp geçim sağlıyoruz. Yetkililerden bu hırsızlık olaylarının son bulması için yardım bekliyoruz" dedi. Veteriner hekime götürülen hayvanlar tedavi altına alınırken, polis, hırsızlık olayını gerçekleştirenleri bulmak için çalışma başlattı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:34 Kaynak: DHA

Camili, Yüreğir, Merkez, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı

Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım "Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:49:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Hayvanları Götüremeyince Bıçakladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]