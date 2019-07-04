Çaldıkları hayvanları kurbanlık olarak satmışlar

Kahramanmaraş'ta çaldıkları 10 küçükbaş hayvanın bir kısmını kurbanlık olarak satan 4 şüpheliden 3'ü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta çaldıkları 10 küçükbaş hayvanın bir kısmını kurbanlık olarak satan 4 şüpheliden 3'ü yakalandı.

Merkez Dulkadiroğlu Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocalar Mahallesi'nde ikamet eden Cuma Gönen'in (40) ahırından 10 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Mahalle çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, hayvanları M.E.O. (17), H.E. (17), Y.E. (42) ve Y.M'nin (18) çaldığını belirledi.

Şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, M.E.O'yu kovalamaca sonucu, Y.E. ve Y.M'yi ise evlerinde yakaladı. H.E'nin ise yakalanmasına çalışılıyor.

Arama sonucu hayvanlardan 7'si ele geçirilirken, şüphelilerin hayvanlardan üçünü hayvan pazarında 3 bin lira karşılığında kurbanlık alan kişilere sattıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, ele geçirilen hayvanları sahibine teslim etti.

Cuma Gönen, hayvanlarının bulunmasından dolayı Dulkadiroğlu Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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