Çaldıkları hayvanları uyuşturucu madde karşılığında takas ettiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları hayvanları uyuşturucu madde karşılığında takas ettiler - Son Dakika

Çaldıkları hayvanları uyuşturucu madde karşılığında takas ettiler

6 saat önce

Isparta'nın Atabey ilçesinde bir ağıldan 2 küçükbaş hayvanı çaldıktan sonra kiraladıkları araçla Antalya'ya götüren ve koyunları uyuşturucuyla takas ettikleri tespit edilen 4 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Çaldıkları hayvanları uyuşturucu madde karşılığında takas ettiler, System.String[]

Isparta'nın Atabey ilçesinde bir ağıldan 2 küçükbaş hayvanı çaldıktan sonra kiraladıkları araçla Antalya'ya götüren ve koyunları uyuşturucuyla takas ettikleri tespit edilen 4 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.


Olay, 9 Ocak'ta Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de meydana geldi. Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, M.K. isimli şahsa ait ağıldan 2 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı. JASAT'ın yaptığı çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin M.E., Y.S., M.N. ve R.U. olduğu tespit edildi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin ağıldaki 2 koyunu çaldıktan sonra bir araç kiralayarak koyunları Antalya'ya götürdüklerini, burada koyunlarla uyuşturucu madde (eroin) takası yaptıklarını ortaya çıkardı.


Jandarma ekipleri olayla ilgili düzenlediği operasyon sonucu 4 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.


Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - ISPARTA

Jandarma, Isparta, Antalya, Atabey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:37 Kaynak: İHA
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