Çaldıkları İnekle Birlikte Çamura Saplandılar

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Germencik ilçesinde, çaldıkları ineği taşıdıkları kamyonet çamura saplanınca kaçan ve jandarmanın araştırması sonucu yakalanan 4 hırsız tutuklandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Germencik ilçesinde, çaldıkları ineği taşıdıkları kamyonet çamura saplanınca kaçan ve jandarmanın araştırması sonucu yakalanan 4 hırsız tutuklandı.



Germencik ilçesi Turanlar Mahallesinde içerisinde 1 adet büyükbaş hayvan bulunan kamyonetin çamura saplanmış vaziyette terk edildiği yönünde gelen ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada aracın sahibi İ.T'ye ulaştı. İfadesine başvurulan İ.T., aracı O.A'ya kiraladığını beyan etti. Araştırmaları derinleştiren jandarma asayiş timleri hayvan hırsızlığı şüphelileri O.A., T.Ö.K., C.B. ve Y.K'yı düzenlenen operasyonla yakaladı. İfadelerinde suçlarını kabul eden şüphelilerin Koçarlı'nın Bağarcık Mahallesinde gerçekleşen 2 adet ve Çine'nin Cumalı Mahallesinden de 1 adet büyükbaş hayvan hırsızlığına karıştıkları ifade ve kamera kayıtlarından tespit edildi.



İdrar testleri pozitif çıkan ve aldıkları uyuşturucunun etkisiyle hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen O.A., T.Ö.K., C.B. ve Y.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çamura saplanmış kamyonette ele geçirilen çalıntı büyükbaş hayvan ise sahibine geri teslim edildi. - AYDIN

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