Son Dakika Haberleri: Çaldıkları İnekleri Götüremeyince Bıçakladılar

Çaldıkları İnekleri Götüremeyince Bıçakladılar

23 dakika önce

- Çaldıkları inekleri götüremeyince bıçakladılarADANA - Adana'da 10 tane büyükbaş hayvanı çalan hırsızlar, çamura saplanıp yürüyemeyen üç ineği bıçaklayıp tarlaya attılar.

- Çaldıkları inekleri götüremeyince bıçakladılar

ADANA - Adana'da 10 tane büyükbaş hayvanı çalan hırsızlar, çamura saplanıp yürüyemeyen üç ineği bıçaklayıp tarlaya attılar. İnekler, sahipleri tarafından tarlada bulunurken, polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay merkez Sarıçam ilçesi Dedepınar Mahallesi'nde gerçekleşti. Önceki gece Hüseyin Ongun'a ait evin bahçesine giren hırsızlar ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvanı çalıp kaçtı. Sabah kalktıklarında ahırda ineklerini göremeyen aile durumu polise bildirdi. Bu arada hayvanları sahibi Hüseyin Ongun ve akrabaları çalınan hayvanları kendi imkanlarıyla aramaya başladı.
Ongun ailesi D-400 karayolu üzerinde tarlanın ortasında üç ineği çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Olay yerine gelen polisler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada yaralı hayvanların başından ayrılmayan Hüseyin Ongun, "Böyle vicdansızlık olur mu? Diğer hayvanları götürdünüz, bu hayvanlardan ne istediniz? Hayvanları her yerlerinden bıçaklamışlar. Bunu yapan insan olamaz" dedi.
Üç inek daha sonra traktörlere bindirilip veterinere götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:49 Kaynak: İHA

Sarıçam, Polis, Hüseyin Ongun, Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski Gelin Adayı Sinem Umaş, Polise Hakaret ve Direnme Suçundan Hakim Karşısına Çıktı Girdikleri Apartmanda Öpüştükten Sonra Hırsızlık Yapan Sevgililer, Kameraya Yakalandı

Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:12:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaldıkları İnekleri Götüremeyince Bıçakladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]