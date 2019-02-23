Son Dakika Haberleri: Çaldıkları İnşaat Malzemelerini Satmaya Götüren 2 Kişiye Suç Üstü

Çaldıkları İnşaat Malzemelerini Satmaya Götüren 2 Kişiye Suç Üstü

1 saat önce

Kırşehir'de çaldıkları inşaat malzemelerini satmaya götüren 2 kişi suç üstü yakalandı.

Çaldıkları İnşaat Malzemelerini Satmaya Götüren 2 Kişiye Suç Üstü, System.String[]
Kırşehir'de çaldıkları inşaat malzemelerini satmaya götüren 2 kişi suç üstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde gece saatlerinde bazı ikamet ve kamu kuruluşlarına ait inşaat malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Ankara ve Niğde plakalı 2 kamyonetle çaldıkları inşaat malzemelerini taşıdığını tespit etti. Kamyonetleri takip eden polis, Kaman yol kavşağında düzenledikleri operasyonla araçları durdurdu. Kamyonetlerdeki aramalarda, ikamet ve kamu kuruluşuna ait inşaat malzemeleri, jeneratör, demir çubuklar, matkap ve kablolar ele geçirildi.

Kamyonet sürücüleri N.U., ve Ş.K., gözaltına alındıtan sonra çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:55 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, 3. Sayfa
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