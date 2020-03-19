Çaldıkları iş makinalarını internetten satmak isterken yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları iş makinalarını internetten satmak isterken yakalandılar - Son Dakika

Çaldıkları iş makinalarını internetten satmak isterken yakalandılar

6 saat önce

Tokat'ta çalınan greyder ve dorseyi internet üzerinden satışa koyan 6 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı.

Çaldıkları iş makinalarını internetten satmak isterken yakalandılar, System.String[]

Tokat'ta çalınan greyder ve dorseyi internet üzerinden satışa koyan 6 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, il merkezine bağlı Batmantaş Köyü'nden kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Olayı soruşturan ekipler, hırsızlık olayını işlediği tespit edilen 6 şüpheliyi takibe aldı. Takibe alınan 6 şüpheli şahsın internet üzerinden greyder ve dorseyi satmaya çalışmaları üzerine harekete geçen ekipler şahısları suçüstü yakaladı. Şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Jandarma, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:01 Kaynak: İHA

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