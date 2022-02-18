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Çaldıkları kabloları hurdacıya satamadan yakalandılar - Son Dakika

Çaldıkları kabloları hurdacıya satamadan yakalandılar

18.02.2022 11:00
Çaldıkları kabloları hurdacıya satamadan yakalandılar

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 2 şahıs çaldıkları bakır kabloları hurdacıya satamadan jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 2 şahıs çaldıkları bakır kabloları hurdacıya satamadan jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Emirdağ ilçesi Yenikapı köyü Pınarbaşı mesire alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede 2 şahsın araç ile sürekli dolaştıkları ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye giderek araştırma yaptı. Kısa bir araştırma sonucu söz konusu aracı bulan ekipler içerisinde bulunan Y.K. ve H.T. isimli şahısların kimlik sorgulamalarını yaptı. Ardından araçta inceleme yapan ekipler aracın içerisinde rulo halinde kesilmiş bakır kablo, kerpeten ve pense ele geçirdi. Şahısların kabloyu çaldıkları ve hurdacıya satacakları öne sürülürken, olayın ardından 2 şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Araştırma, Karahisar, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları kabloları hurdacıya satamadan yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaldıkları kabloları hurdacıya satamadan yakalandılar - Son Dakika
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