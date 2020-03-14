Çaldıkları kabloları samanlıkta sakladılar - Son Dakika
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Çaldıkları kabloları samanlıkta sakladılar

9 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından telefon kablosu hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çaldıkları kabloları samanlıkta sakladılar, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından telefon kablosu hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların, kabloları samanlıkta sakladıkları ortaya çıktı.


Edinilen bilgilere göre, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesinde jandarma ekiplerine bir kişinin kablo keserek hırsızlık yaptığı yönünde ihbar geldi. İhbarı hızla değerlendiren Jandarma ekipleri, olay yerine giderek samanlık içine saklanmış kilolarca kablo ele geçirildi. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, samanlığa saklanmış kablolar ele geçirdi. 3 şüpheli, gözaltına alınarak ilçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi alınan K.E., M.E. ve H.E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA

Jandarma, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:11 Kaynak: İHA
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