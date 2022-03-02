Çaldıkları kabloları yakarken yakalandılar - Son Dakika
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Çaldıkları kabloları yakarken yakalandılar

02.03.2022 16:54
Çaldıkları kabloları yakarken yakalandılar

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 kişi, çaldıkları internet kablolarını yakarken yakalandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 kişi, çaldıkları internet kablolarını yakarken yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Kıvrıklı Mahallesi'nde yaşandı. Yaklaşık 200 metre internet kablosu çalındığı ihbarı üzerine Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, olayla ilgili çalışma başlatıldı. Ekipler, Mercimek Mahallesi'nde tarla kenarında 3 şahsı kablo erittiği sırada suçüstü yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. - ADANA

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Adana'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı Adana'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları kabloları yakarken yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaldıkları kabloları yakarken yakalandılar - Son Dakika
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