Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Kabloyu Eritmek İsteyen 2 Kişi Polise Yakalandı

Çaldıkları Kabloyu Eritmek İsteyen 2 Kişi Polise Yakalandı

40 dakika önce

Gaziantep'te çaldıkları kabloları eritmet isteyen 2 kişi, polise yakalandı.

Çaldıkları Kabloyu Eritmek İsteyen 2 Kişi Polise Yakalandı, System.String[]
Gaziantep'te çaldıkları kabloları eritmet isteyen 2 kişi, polise yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Karacahmet Mahallesi Şehit Serdar Şakır Anadolu Lisesi arka bahçesinde bulunan 2 kişi, çaldıkları kabloları eritmek için ateş yaktı. Vatandaşların ihbari üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 şahsın kaçtığı fark etti. Yaşanan kovalamacada yakalanan H.İ.Y. ve S.U, gözaltına alındı.

Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


9 Öğrenciden Dayak Yiyen 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaşananları Anlattı: Sesimi Duyurmak İçin Sıraları Düşürdüm İbrahim Erkal'ın Eşi Filiz Erkal, Katıldığı Programda Yaşadığı Zorlukları Anlattı

Abdüllatif Şener'den Bomba İddia: Davutoğlu ile Gül Anlaşamadı Balıkesir'de Sağlık Çalışanlarına 2 Bin 900 Lira Maaş Promosyonu Verilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 11:06:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Kabloyu Eritmek İsteyen 2 Kişi Polise Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]