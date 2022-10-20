Konya haberleri | Konya'da çaldıkları kamyoneti parçalatamadan yakalandılar - Son Dakika
Üye Girişi

Konya haberleri | Konya'da çaldıkları kamyoneti parçalatamadan yakalandılar

20.10.2022 13:27

Konya 3. sayfa haberi... Konya'da çaldıkları kamyoneti parçalatamadan yakalandılar Konya'da Yüksek Hızlı Tren otoparkından çaldıkları kamyoneti sanayiye parçalatmaya giden 2 şüpheli, polisle yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

Konya'da çaldıkları kamyoneti parçalatamadan yakalandılar

KONYA - Konya'da Yüksek Hızlı Tren otoparkından çaldıkları kamyoneti sanayiye parçalatmaya giden 2 şüpheli, polisle yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde bulunan YHT garının otoparkında bir kamyonetin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalınan aracı bulmak için onlarca güvenlik kamerasını titizlikle inceledi. Yapılan takip sonucu çalınan kamyonetin Ketenciler Sanayiye parçalatmak için götürüldüğünün belirlenmesi üzerine polis ekipleri sanayiye sevk edildi. Bu sırada polisleri gören şüphelilerin kaçması üzerine kovalamaca başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından 9 adet suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi M.U. ve 33 adet suç kaydı olan A.İ. yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca ekiplerin yaptığı çalışmalar çerçevesinde merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Şerafettin Cami önünde elektrikli bisiklet çalan şahsın 11 adet suç kaydı olan E.D. olduğu yapılan titiz saha çalışmaları neticesinde tespit edildi. Yapılan operasyonda hırsızlık şüphelisi E.D., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli A.İ., M.U. ve E.D. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Konya haberleri! Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bu yıl 450 bin 739 ziyaretçi ağırladı Konya haberleri! Konya Tropikal Kelebek Bahçesi bu yıl 450 bin 739 ziyaretçi ağırladı Başkan Pekyatırmacı Milli Sporcu ve aileleri ile buluştu Başkan Pekyatırmacı Milli Sporcu ve aileleri ile buluştu

Selçuklu, Konya, Yht, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya haberleri | Konya'da çaldıkları kamyoneti parçalatamadan yakalandılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:10 Avustralya'da ihbar üzerine adrese giden yılan uzmanı, karşısında dünyanın en ölümcül ikinci yılanını görünce büyük korku yaşadı
18:08 Futbol dünyasını ters köşe yapacak gelişme: Arda Turan, Trabzonspor yolunda!
17:45 Oyuncu Aslı Bekiroğlu yine tüm tepkileri üzerine topladı! Bu sefer de arkadaşına yaptığı büyük saygısızlıkla gündemde
17:41 Azerbaycan'ın işgal döneminde büyük zarara uğradığını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı topa tutu: Bunları köşeye sıkıştırmak lazım
17:31 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'nın "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun değil" dediği isim kim? İşte şifreli paylaşım
17:20 Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!
17:19 Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı!
17:02 Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren ve tutuklanan şahıstan şaşkınlık yaratan savunma: Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey
16:44 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak
16:32 Edirne'de kahverengi akmaya başlayan dere mahalleliyi panikletti! Vatandaş katı atık bertaraf tesisini sorumlu tutuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 18:47:07. #1.12#
SON DAKİKA: Konya haberleri | Konya'da çaldıkları kamyoneti parçalatamadan yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement