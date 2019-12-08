Son Dakika Haberleri: Çaldıkları kamyonla nakliyecilik yapacaklarmış
Son Dakika Güncel Çaldıkları kamyonla nakliyecilik yapacaklarmış - Son Dakika

Çaldıkları kamyonla nakliyecilik yapacaklarmış

6 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde çaldıkları kamyonla Bolu'da yakalanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Çaldıkları kamyonla nakliyecilik yapacaklarmış, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde çaldıkları kamyonla Bolu'da yakalanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde kamyonu nakliyecilik yapıp para kazanmak için çaldıklarını söyledikleri belirtildi.

?Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 gün önce, İzmir'in Bornova ilçesinden bir kamyonun çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, geçiş güzergahı olan TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu geçişlerinde önlem aldı. 35 HSE 31 plakalı kamyon D-100 Karayolu'nda durduruldu. Kamyonda bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Kamyon ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nün bahçesine çekildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.Ö. (51) ve R.T. (34) adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde bir süredir maddi sorun yaşadıklarını ve bu nedenle nakliye yapıp para kazanmak için kamyonu çaldıklarını söyledikleri belirtildi.

Çalınan kamyonun sahibine bulunduğu yönünde bilgi verildiği ifade edildi.


Bornova, İzmir, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ege'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunan savaş uçağı Türk savaş gemisine kilitlendi
Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Efe Sarp'a ait mont ve berenin bulunduğu bölge aranıyor 3 çocuk annesi, intihar etti Ayakları kamyonun altında kalan Aylin'in sağ ayağı kesildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 23:17:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaldıkları kamyonla nakliyecilik yapacaklarmış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]