Çaldıkları kanser ilaçlarının her sevkiyatına 350 dolar ödemişler - Son Dakika

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen ve 18 kişinin tutuklandığı operasyonda, hastalara verilmesi gereken kanser ilaçlarını çalarak İstanbul'a satış için gönderdikleri iddia edilen biyologların, sevkiyat başına 350 dolar verdiği öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van'da 19 Şubat'ta düzenlediği ve aralarında biyolog, doktor ve eczacıların da bulunduğu 18 şüphelinin 24 Şubat'ta tutuklandığı nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturmasına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Zanlılardan, Bursa'daki özel bir hastanede görevli biyologlar İ.E. ve V.T'nin, kanser tedavisi gören hastalarının serumlarına eklemeleri gereken kanser ilaçlarını çaldıkları, yerine vitamin ve ağrı kesici ilaç verdikleri öne sürüldü.

Şüphelilerin ilaçları, kargo ve yolcu otobüsleriyle Bursa'dan İstanbul'a satış için gönderdikleri, buradan da farklı yollarla diğer illere ulaştırdıkları tespit edildi. İlaçların, yolcu otobüslerinde özel bölmelere saklanarak gönderildiği, bunun karşılığında da şüphelilerin sevkiyat başına 350 dolar ödeme yaptıkları iddia edildi.

Operasyon

Polis, Suriye uyruklular adına muayene edilmeden reçeteler düzenlendiği, hastanelerde hastalar için kullanılması gereken kanser ve organ nakli ilaçlarının kullanılmış gibi gösterilip Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak'a gönderildiği, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu içerikli ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki iddialar üzerine çalışma başlatmıştı.

Ekipler, 19 Şubat'ta Adana merkezli 11 ilde 4 doktor, 9 eczacı, 2 biyolog, 13 eczane ile ilaç firması çalışanlarının da aralarında bulunduğu 46 zanlıyı gözaltına almıştı. Biyologlar İ.E. ve V.T'nin de aralarında olduğu 18 şüpheli tutuklanmış, 18'i adli kontrolle olmak üzere 28 zanlı serbest bırakılmıştı.

Zanlıların 12 milyon 523 bin 111 lira haksız kazanç temin ettikleri ileri sürülmüştü. Şüphelilerin, usulsüz yazılan reçetelerle alınan kanser, kan pıhtılaştırıcı ve uyuşturucu etkili ilaçları terör örgütü PKK'nın yurt dışındaki kamplarına göndermeye çalıştığı da iddia edilmişti.