Üye Girişi
Çaldıkları karavanı internetten satmak isteyen çift yakalandı - Son Dakika

Çaldıkları karavanı internetten satmak isteyen çift yakalandı

19.02.2022 11:37
Çaldıkları karavanı internetten satmak isteyen çift yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyünde, sahilden çaldıkları çekme karavanı internet sitesi üzerinden ilan vererek satmaya çalışan Kübra Bostancı (20) ile eşi Süleyman Bostancı (29), alıcı gibi davranıp kendileriyle iletişime geçen jandarma tarafından yakalandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyünde, sahilden çaldıkları çekme karavanı internet sitesi üzerinden ilan vererek satmaya çalışan Kübra Bostancı (20) ile eşi Süleyman Bostancı (29), alıcı gibi davranıp kendileriyle iletişime geçen jandarma tarafından yakalandı. Bostancı çifti, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Keşan'a bağlı Erikli köyünde meydana geldi. Kübra ve Süleyman Bostancı çifti, sahilde Fatih B.'ye ait çekme karavanı araçlarına bağlayıp çaldı, oturdukları Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürdü. Durumu fark eden Fatih B., jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Erikli Jandarma Karakol Komutanlığı ile Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, karavanın bir internet sitesine verilen ilanla 90 bin lira bedelle satışa çıkarıldığını belirledi.

Ekipler, açtıkları hesapta sahte isim kullanan Bostancı çiftiyle iletişime geçip, kendilerini öğretmen olarak tanıttı. Kübra ve Süleyman Bostancı ile karavanı 85 bin lira karşılığında alma konusunda anlaşan jandarma ekipleri buluşma noktası olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki sanayi sitesinde bir araya geldi. Burada çevresi kapalı açık bir parkta tutulan karavanı jandarmaya satmak isteyen çift, yakalanıp, gözaltına alındı.Keşan'a getirilen Kübra ve Süleyman Bostancı çifti, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Süleyman Bostancı'nın daha önceden hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit yaralama ve göçmen kaçakçılığı suçlarından kaydı olduğu belirtildi.

Çekme karavan ise sahibi Fatih B.'ye teslim edildi.


Çaldıkları karavanı internetten satmak isteyen çift yakalandı
Çaldıkları karavanı internetten satmak isteyen çift yakalandı
Çaldıkları karavanı internetten satmak isteyen çift yakalandı
Çaldıkları karavanı internetten satmak isteyen çift yakalandı
Çaldıkları karavanı internetten satmak isteyen çift yakalandı
YORUMLAR
500
Çaldıkları karavanı internetten satmak isteyen çift yakalandı Çaldıkları karavanı internetten satmak isteyen çift yakalandı Litrelerce etil alkol ele geçirildi Litrelerce etil alkol ele geçirildi Pulluk hırsızları yakalandı Pulluk hırsızları yakalandı

Jandarma, Hisarcık, Bostancı, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çaldıkları karavanı internetten satmak isteyen çift yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:29 Son dakika! Ateş açıldı! Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşiyle bir Ukrayna askeri yaşamını yitirdi
09:45 Çocuk hırsız önce "hayırlı işler" diledi, sonra eline ne geçerse montuna sıkıştırarak kaçtı!
11:07 Sosyetenin ünlü ailesi karıştı! Anne mahkemeye başvurdu: Aşı karşıtı kızımı bizden uzak tutun, hayatımız tehlike altında!
11:01 Mahkemede sutyenler, külotlar havada uçuştu! Ceza aldı, sevgilisinin iç çamaşırlarını çantasından çıkardı...
10:59 "Basitler iftira atar, dürüstler sabreder!" Şenol Güneş, Murat Sancak'a bu sözlerle yanıt verdi
10:57 Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Tarkan'ın "Geççek"i hakkında yorum: Dönemsel olarak manidar!
10:50 Yürüyen merdivende genç kızın eteğinin altından fotoğraf çekti, anında yakayı ele verdi
10:46 KDV indiriminden önce yumurtaya zam yapılmıştı! Bakanlık müfettişleri dedekif gibi zammı araştıracak
10:44 Adriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamile! Video ile duyurdu
10:38 Ferdi kalmak istiyor ama... Fenerbahçe hala kontrat önermedi! Amcası konuştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 11:45:57. #1.11#
SON DAKİKA: Çaldıkları karavanı internetten satmak isteyen çift yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement