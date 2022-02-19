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Çaldıkları karavanı satarken suçüstü yakalandılar - Son Dakika

Çaldıkları karavanı satarken suçüstü yakalandılar

19.02.2022 18:33
Çaldıkları karavanı satarken suçüstü yakalandılar

Edirne'nin Keşan ilçesinde çaldıkları karavanı satmaya çalışan 2 kişi, alıcı kılığına giren ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çaldıkları karavanı satmaya çalışan 2 kişi, alıcı kılığına giren ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Keşan'a bağlı Erikli Köyü'nde meydana geldi. F.B.'ye ait sahilde bulunan karavan, Süleyman ve Kübra B. çifti tarafından çekilerek Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürüldü. Karavanının yerinde olmadığını fark eden karavan sahibi ise daha sonra jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Erikli Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, bahse konu karavanın bir sahte kullanıcı ismiyle bir internet sitesinde 90 bin liraya satışa çıktığı tespit edildi.

Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen ekipler kendilerini öğretmen olarak tanıtarak çift ile alıcı gibi davranarak iletişime geçti. Daha sonra buluşma noktası olarak da Çorlu'daki sanayi sitesi belirlendi. Buluşma noktasına gelen çift, alıcı kılığındaki ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Ardından Keşan'a getirilen çift, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Süleyman B.'nin ise daha önceden hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit yaralama ve göçmen kaçakçılığı gibi farklı suçlarından arama kaydının olduğu öğrenildi. Ele geçirilen karavan ise sahibi F.B.'ye teslim edildi. - EDİRNE

Çaldıkları karavanı satarken suçüstü yakalandılar

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Çaldıkları karavanı satarken suçüstü yakalandılar Çaldıkları karavanı satarken suçüstü yakalandılar Litrelerce etil alkol ele geçirildi Litrelerce etil alkol ele geçirildi Pulluk hırsızları yakalandı Pulluk hırsızları yakalandı

Hisarcık, Edirne, Çorlu, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları karavanı satarken suçüstü yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaldıkları karavanı satarken suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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