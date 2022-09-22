ÇALDIKLARI KARGO ARACINI 80 KİLOMETRE SONRA BIRAKIP, PAKETLERİ ALIP KAÇTILAR - Son Dakika
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ÇALDIKLARI KARGO ARACINI 80 KİLOMETRE SONRA BIRAKIP, PAKETLERİ ALIP KAÇTILAR

22.09.2022 01:27

BURSA'da dağıtıma çıkan kargo görevlisinin çalışır halde bıraktığı hafif ticari aracı çalan şüpheliler, 80 kilometre gittikten sonra aracı bırakıp kaçtı.

BURSA'da dağıtıma çıkan kargo görevlisinin çalışır halde bıraktığı hafif ticari aracı çalan şüpheliler, 80 kilometre gittikten sonra aracı bırakıp kaçtı. Yapılan incelemede araçta bulunan, teknolojik aletlerden oluşan kargo ürünlerinin çalındığı belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kargo dağıtımı yapan Cüneyt K., 16 ASZ 378 plakalı hafif ticari aracını teslimat yapacağı binanın önüne park etti. Kısa sürede döneceğini düşünen Cüneyt K., kontak anahtarını da araçta takılı bırakıp kargo paketini teslim etmek için araçtan indi. Bu sırada kontağın üzerinde fark eden şüpheliler çalıştırdıkları aracı çaldı. Döndüğünde aracını bıraktığı yerde bulamayan Cüneyt K., durumu polise bildirdi. Polis ekipleri aracı bulmak için çalışma başlattı.

80 KİLOMETRE UZAKLIKTA TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Akşam saatlerinde İnegöl ilçesinde arka plakası sökülmüş ve ön plakası bant ile kapatılmış hafif ticari araçtan şüphelenenlerin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, saat 23.30 sıralarında olay yerinden yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta Ertuğrulgazi Mahallesi, Makber Sokak'ta 16 ASZ 378 plakalı aracı çalışır durumda terk edilmiş halde buldu.

KARGO PAKETLERİNİ ÇALAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Kargo aracında incelemede bulunan polis ekipleri, aracın bagaj kısmında bulunan ve çoğu teknolojik aletlerden oluşan kargo ürünlerinin çalındığını tespit etti. Yapılan incelemenin ardından araç Cüneyt K.?ya teslim edilirken, görgü tanıklarının ifadelerine göre 3 kişi olduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇALDIKLARI KARGO ARACINI 80 KİLOMETRE SONRA BIRAKIP, PAKETLERİ ALIP KAÇTILAR - Son Dakika

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