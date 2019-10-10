Çaldıkları kasayı forkliftle taşıyan soyguncular yakalandı

ADANA'da girdikleri evlerden 500 bin liralık soygun gerçekleştiren 5 şüpheliden 3'ü tutukladı. Şüphelilerin bir evden çaldığı içi altın dolu çelik kasayı forkliftle taşıdıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde artan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. 8 ayrı evin kapı kilit göbeklerini kırarak soygun gerçekleştiren hırsızların toplamda 500 bin liralık altın ve para çaldığı öğrenildi. Operasyon düzenleyen ekiplerce Özgür E., kardeşi İhsan E., Emre E. suçüstü yakalandı. Hırsızlık şüphelisi Hakan Emre B. ve Baki Feyyaz C. ise evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir evden çaldıkları altın dolu kasayı, üzerini bezle kapatarak olay yerine çağırdıkları taksiyle götürdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin çelik kasayı sanayi sitesine getirerek forkliftle taşıdıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Özgür E., kardeşi İhsan E. ve Hakan Emre B. tutuklandı, Baki Feyyaz C. ve Emre E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.