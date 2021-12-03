Çaldıkları köpeği gezdirirken keşif yaptıkları evleri soydular - Son Dakika

ANTALYA'da çaldıkları 'Dogo Argentino' cinsi köpeği gezdirirken keşif yaptıkları 2 evden yüklü miktarda ziynet eşyası ve para alan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi'nde H.A.'ya ait evden 500 bin TL değerinde ziynet ve giyim eşyasıyla bin dolar, S.C.'ye ait evden de 2 televizyon, dizüstü bilgisayar ve bir miktar paranın çalınması üzerine soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren Ş.Ö., Y.A. ve M.S.Ş.'ye ulaştı. Şüpheliler düzenlenen operasyonla evlerinde yakalandı. Evlerdeki aramalarda çalınan ziynet eşyaları, saatler, telefon, tablet ve televizyonlar ele geçirildi. Şüphelilerin çaldıkları ziynet eşyalarının bir kısmını da kuyumculara sattığı tespit edildi. Her 2 kuyumcuya da suç eşyası satın almak ve kabul etmek suçundan işlem yapıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, çaldıkları 'Dogo Argentino' cinsi köpeği gezdirme bahanesiyle hırsızlık yapacakları evi önce keşfettikleri, sonra da soydukları ortaya çıktı.