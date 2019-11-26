Son Dakika Haberleri: Çaldıkları koyunları oto yıkamacıda kesmişler
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Çaldıkları koyunları oto yıkamacıda kesmişler

6 saat önce

Edirne'de bir ağıldan çalınan ve oto yıkamacıda parçalandığı iddiasıyla başlatılan koyun hırsızlığıyla soruşturmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Edirne'de bir ağıldan çalınan ve oto yıkamacıda parçalandığı iddiasıyla başlatılan koyun hırsızlığıyla soruşturmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Ali Osman Ökcün ve Güngör Temel, jandarmaya giderek Süloğlu ilçesine bağlı Taşlısekban köyündeki ağıllarından 10 koyunun çalındığını söyledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yaptığı çalışma sonunda, çalınan koyunların Edirne Sanayi Sitesi'nde bir oto yıkama dükkanında parçalandığı bilgisine ulaştı.

Belirtilen adrese baskın yapan JASAT ekipleri, oto yıkamacıda parçalanmış et ve kemikler buldu.

Yapılan araştırma sonucu 3 koyunun kesildiği belirlenirken geri kalan 7 koyunun merkeze bağlı Avarız köyünde bir besiciye satıldığı tespit edildi.

Jandarma 7 koyunu bularak Ökcün ve Temel'e teslim etti.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan G.M, M.Y. ve G.A. tutuklandı. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.

Çaldıkları koyunları oto yıkamacıda kesmişler

Ali Osman, Jandarma, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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