Çaldıkları Koyunları Satarken Yakalandılar
2 gün önce
Karaman'da çaldıkları koyunları satarken yakalanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
Karaman
'da çaldıkları koyunları satarken yakalanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çakırbağ köyünde V.K. (69), isimli şahsın ahırından 21 adet küçükbaş hayvanın kimliği belirsiz kişilerce çalınması üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde çaldıkları koyunları Konya
'nın Ereğli
ilçesinde satarken H.K. (24), Ş.A. (19), M.T. (18) ve C.Ç. (27), isimli kişileri suçüstü yakalandı. Karaman'a getirilen ve işlemleri tamamlanan 4 zanlı, daha sonra adliyeye çıkarıldı. Çalınan koyunlar ise sahibine teslim edildi.
Bu arada şüphelilerin, geçtiğimiz yıl Şubat ayında merkez bağlı İhsaniye
köyünde 10 küçükbaş hayvan hırsızlığı olayını da kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf ettikleri öğrenildi. - KARAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:47 Kaynak: İHA
Eşine Zorla Fuhuş Yaptıran Koca, Tutuklandı
İstanbul'da Kadın Öğretmen Dehşeti! 13 Yaşındaki Öğrencinin Boğazını Sıkıp Tekmeledi
Siyasi Anlaşmazlık Bir Aileyi Dağıttı!
Sahte Estetikçi, İzinli Olarak Çıktığı Cezaevine Dönmedi