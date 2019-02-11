Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Koyunları Satmak İsterken Yakalandılar

Çaldıkları Koyunları Satmak İsterken Yakalandılar

2 gün önce

KARAMAN'dan çaldıkları 21 koyunu götürdükleri Konya'da satmaya çalışan 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Çaldıkları Koyunları Satmak İsterken Yakalandılar, System.String[]
KARAMAN'dan çaldıkları 21 koyunu götürdükleri Konya'da satmaya çalışan 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 4 kişi, adliyeye sevk edilirken, çalıntı hayvanlar da sahibine teslim edildi. 

Karaman'ın Çakırbağ köyünde yaşayan Veli Karadayı (69), dün ağılından 21 koyunun çalındığını fark edince jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarındaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede, 42 CFR 71 plakalı kamyonetle köyden çıkış yapıldığı belirlendi. Araştırmasını derinleştiren jandarma, çeşitli suçlardan sabıka kaydı olan Cesim Ç. (27), Hakan K. (24), Mehmet T. (18) ve Şahin M.'nin (19) kamyonette bulunduğunu saptadı. Jandarma ekipleri, 4 kişiyi çaldıkları koyunları götürdükleri Konya'nın Ereğli ilçesinde satmak isterken, yakaladı. Hırsızlar, gözaltına alınırken, çalıntı 21 koyun da sahibine teslim edildi. Sorgularında 6 Şubat'ta  İhsaniye köyünden 10 koyun çalıp, sattıklarını ve parayı harcadıklarını itiraf eden 4 kişi, adliyeye sevk edildi. 

? - Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:50 Kaynak: DHA

Konya, Karaman, Jandarma, 3. Sayfa
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