Çaldıkları Koyunları Satmak İsterken Yakalandılar

KARAMAN'dan çaldıkları 21 koyunu götürdükleri Konya
'da satmaya çalışan 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 4 kişi, adliyeye sevk edilirken, çalıntı hayvanlar da sahibine teslim edildi. Karaman
'ın Çakırbağ köyünde yaşayan Veli Karadayı (69), dün ağılından 21 koyunun çalındığını fark edince jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarındaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede, 42 CFR 71 plakalı kamyonetle köyden çıkış yapıldığı belirlendi. Araştırmasını derinleştiren jandarma, çeşitli suçlardan sabıka kaydı olan Cesim Ç. (27), Hakan K. (24), Mehmet T. (18) ve Şahin M.'nin (19) kamyonette bulunduğunu saptadı. Jandarma
ekipleri, 4 kişiyi çaldıkları koyunları götürdükleri Konya'nın Ereğli
ilçesinde satmak isterken, yakaladı. Hırsızlar, gözaltına alınırken, çalıntı 21 koyun da sahibine teslim edildi. Sorgularında 6 Şubat'ta İhsaniye
köyünden 10 koyun çalıp, sattıklarını ve parayı harcadıklarını itiraf eden 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
? - Karaman