Son Dakika Haberleri: Çaldıkları koyunu kesip paylaştılar
Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları koyunu kesip paylaştılar - Son Dakika

Çaldıkları koyunu kesip paylaştılar

6 saat önce

Osmaniye'de bir evin önündeki koyunu çalıp keserek etini paylaşan 2 kişi yakalandı.

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Osmaniye'de bir evin önündeki koyunu çalıp keserek etini paylaşan 2 kişi yakalandı.


Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. S.Y. evinin önüne bağladığı koyununun çalındığını anlayınca polisi aradı. Olay yerine gelen Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde gözcülük yapan ve koyunu çalan kişilerin A.D. ve M.K. olduğu belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Koyunu kesilerek ayrı ayrı poşetlenmiş halde bulan polisler, kesilen hayvanın etlerini sahibine teslim etti. - OSMANİYE

Hırsızlık Büro Amirliği, Osmaniye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:47 Kaynak: İHA
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