Çaldıkları kredi kartından 4 bin 500 lira çektiler - Son Dakika

SİİRT'te 2 kişi, kafeteryanın kasasından çaldıkları kredi kartıyla, tahmin yürüterek şifresini bulup 4 bin 500 lira çekti. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Salı gecesi kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki bir kafeteryada meydana geldi. Yüzlerini gizleyip kafeteryaya giren 2 kişiden biri, güvenlik kamerasının açısını değiştirirken, diğeri ise kasaya yöneldi. Şüpheliler, kasada bulunan kredi kartını alarak çıktı.

Kafeterya sahibi Hakan Avcı, sabah iş yerine geldiğinde cep telefonu uygulamasında kredi kartıyla işlem yapmak istedi, ancak hesabında para olmadığını fark etti. Avcı, kasada bulunan kredi kartının da yerinde olmadığını görünce, güvenlik kamera kayıtlarını izledi. Avcı, görüntülerde iş yerine 2 kişinin girdiğini gördü.

KARTIN ŞİFRESİNİ TAHMİN YAPARAK ÖĞRENDİLER

Görüntüleri polise teslim ettiğini anlatan Avcı, şüpheliler çaldığı kredi kartında 4 bin 500 lira para çektiklerini belirterek, kart şifresini de tahmin ederek öğrendiklerini söyledi. Avcı, "Kredi kartımla borcumu ödemek istediğimde limit olmadığını fark ettim. Kartım sürekli iş yerinde, alışveriş işlerinde kullanıyorduk. Ben de işçilerimden birinin kullandığını sandım. Fakat sorduğumda kimsenin kullanmadığını öğrendim. Daha sonra güvenlik kameralarını izledim ve iki hırsızın iş yerimize girdiğini gördükten hemen sonra polis ekiplerine bilgi verdim. Hırsızlar kasada bulunan 100 TL'ye dokunmuyor. Kasaba bulunan kredi kartımı alıyor ve ilk olarak kendi iş yerimde bulunan post cihazından 10 TL alışveriş yapıyor. Kartımın şifresini tahmin eden hırsız, daha sonra bankamatikten toplam 4 bin 500 bin TL para çekiyor" dedi.