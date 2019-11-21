Çaldıkları küçükbaş hayvanları ucuz fiyattan satınca yakalandılar

Küçükbaş hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

Ekipler, 4 şüphelinin küçükbaş hayvanları piyasaya ucuz fiyattan sattığını tespit etti.

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