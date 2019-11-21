Son Dakika Haberleri: Çaldıkları küçükbaş hayvanları ucuz fiyattan satınca yakalandılar
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Çaldıkları küçükbaş hayvanları ucuz fiyattan satınca yakalandılar

6 saat önce

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çaldıkları 40 küçükbaş hayvanı piyasaya ucuz fiyattan sattıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Çaldıkları küçükbaş hayvanları ucuz fiyattan satınca yakalandılar, System.String[]

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde çaldıkları 40 küçükbaş hayvanı piyasaya ucuz fiyattan sattıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede 40 küçükbaş hayvanın çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, 4 şüphelinin küçükbaş hayvanları piyasaya ucuz fiyattan sattığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla 4 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükbaş hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

Çamlıyayla, Jandarma, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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