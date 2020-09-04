Çaldıkları malları internetten satan hırsızları müşteri kılığına giren polisler yakaladı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde alıcı kılığına giren polise hırsızlık malı satmak isteyen zanlılar yakalandı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Gençali Mahallesi Kumsaz mevkiinde meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen 2 zanlıyı gözaltına aldı. Son zamanlarda yaşanan hırsızlık olaylarını mercek altına alan ekipler, zanlıların çalınan bazı malzemeleri sosyal medyada sattıklarının tespit edince alıcı kılığına girdi. Polis ekipleri özellikle led televizyonlar için alıcı olurken, zanlılar önce Bursa merkezde bir adres verdi. Buluşmaya az bir zaman kala adres değiştiren zanlılar, polislerin alıcı oldukları ürünleri bu sefer Kumsaz bölgesinde bir adreste teslim etmeyi teklif etti. Randevu noktasına giden ekipler, önce pazarlık yapıp, daha sonra kimliklerini çıkartarak zanlıları suç üstü yakaladı.

Gözaltına alınan her iki zanlının gösterdiği adreslerde çok sayıda televizyon ve ev eşyası ele geçirilirken, çalıntı ürünler sahiplerine teslim edilmek üzere polis araçları ile emniyete götürüldü. Zanlıların sorgusu devam ediyor. - BURSA