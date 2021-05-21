Çaldıkları malzemeleri araziye saklarken yakalandılar - Son Dakika

Karabük'te sanayi sitesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayın şüphelisi 2 şahıs Jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Cumayanı Sanayi Sitesinde, bir iş yerinde hırsızlık meydana geldi. Yaşanan hırsızlık üzerine çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı takibi sonucu çaldıkları malzemeyi araziye saklayan 2 şüpheliyi kıskıvrak suçüstü yakaladı.

Yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adliye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, çalınan birer adet kırıcı mili, diferansiyel, iş makinesine ait kazıcı kova ve 4 adet "U" demiri ise sahibine teslim edildi. - KARABÜK