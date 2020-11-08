Çaldıkları malzemeleri uyuşturucu madde karşılığında sattılar - Son Dakika

Çaldıkları malzemeleri uyuşturucu madde karşılığında sattılar

08.11.2020 13:40
Çaldıkları malzemeleri uyuşturucu madde karşılığında sattılar, System.String[]

Gaziantep'te bir bağ evini soyan hırsızlar çaldıkları malzemeleri uyuşturucu madde karşılığı satınca yakayı ele verdi.

Gaziantep'te bir bağ evini soyan hırsızlar çaldıkları malzemeleri uyuşturucu madde karşılığı satınca yakayı ele verdi. Yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen çalıntı malzeme ve uyuşturucuya el konuldu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Şehitkamil İlçe Jandarma komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) Şehitkamil ilçesine bağlı Erikli Mahallesi'ndeki bir bağ evinde yaşanan hırsızlık olaylarının faillerini yakaladı. 17 Ekim'de R.A.'ya ait bağ evinden 600 kilogram Antep fıstığı ve çeşitli elektronik ev eşyaları hırsızlığı yapan 3 şahıs Şehitkamil JASAT ekipleri tarafından yürütülen titiz bir çalışma ve operasyonla yakalandı. Hırsızlık şüphelisi şahısların çaldıkları malzemeleri uyuşturucu madde karşılığı bir başka şahsa sattıkları ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelisi 3 şahıs ve onlardan uyuşturucu madde karşılığı çalıntı malzemeleri satın alan 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JASAT'tan titiz çalışma

Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT tarafından olay mahalli ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtları, KAFES/KEP programı, PTS kayıtları ve saha araştırmaları sonucunda R.A.'nın Erikli Mahallesi'nde 17 Ekim'de yaşanan hırsızlık olayının şüphelilerinin Y.Ö. (28), S.Ü. (33), ve E.Ö. (36) olduğunu tespit etti. JASAT ekipleri ayrıca bu 3 hırsızlık şüphelisi şahsın R.A.'nın evinden çaldığı ürünleri uyuşturucu madde karşılığında A.Ç.'ye sattığını da tespit etti. 3 hırsızlık şüphelisi şahıstan uyuşturucu madde karşılığında R.A.'nın evinden çalınan Antep fıstığı ve elektronik eşyaları satan alan A.Ç.'nin 21 yaşında olduğu ve daha önceden 2'si hırsızlık 5'i de uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan toplam 7 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

4'ü de tutuklandı

Şüphelilerden Y.Ö., E.Ö. ve S.Ü. isimli şahıslar eş zamanlı olarak polis bölgesindeki ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Hırsızlık olayına karışan ve aynı zamanda suç eşyalarını diğer şüphelilerden uyuşturucu madde karşılığında satın alan A.Ç. isimli şahıs da çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Uyuşturucu, Şehitkamil, Hırsızlık, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları malzemeleri uyuşturucu madde karşılığında sattılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ademola Lookman, 90+8'de panenka yapıp penaltıyı kaçırınca takımını yaktı Aliyev "Babamın vasiyetini yerine getirdim" diyerek Şuşa zaferini ilan etti! Azeriler kutlama için sokaklara döküldü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı Para meselesi yüzünden tartışığı kardeşini boğazından bıçakladı Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım
ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Trump'a damadından çağrı: Yarışı artık bırak ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Trump'a damadından çağrı: Yarışı artık bırak         
13:43
Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından iki takımın oyuncuları gerginlik yaşadı Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından iki takımın oyuncuları gerginlik yaşadı         
13:13
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi         
12:59
Son Dakika! Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili Türkiye'den ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın Son Dakika! Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasıyla ilgili Türkiye'den ilk yorum: Bayraklarımız semalarda ilelebet dalgalansın         
12:26
Aliyev'in Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi         
11:46
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar         
10:31
Korona uyarısı yapan kostümlü sanatçının aldığı cevap Korona uyarısı yapan kostümlü sanatçının aldığı cevap "Pes" dedirtti: Gözümle görmediğime inanmam         
09:27
Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı         
05:25
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 14:04:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaldıkları malzemeleri uyuşturucu madde karşılığında sattılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei