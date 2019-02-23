Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Meyve ve Sebzeleri Pazarda Satan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Çaldıkları Meyve ve Sebzeleri Pazarda Satan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

23 dakika önce

BURSA'da, bahçelerden meyve-sebze çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, 8 ton ürünün bir kısmını semt pazarında düşük fiyata satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Çaldıkları Meyve ve Sebzeleri Pazarda Satan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı, System.String[]
BURSA'da, bahçelerden meyve-sebze çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, 8 ton ürünün bir kısmını semt pazarında düşük fiyata satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bahçelerden meyve-sebze çalındığına dair gelen ihbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, bahçelerde yapılan incelemenin ardından şüphelilerin 3 kişi olduğunu ve kimliklerini tespit etti. Takibe alınan şüpheliler, çaldıkları ürünleri Bursa merkezde bulanan semt pazarında satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve depolarında yapılan aramada ise paketlenmiş halde bulunan 8 ton tarım ürünü ele geçirildi. Ürünler sahiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:27 Kaynak: DHA

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