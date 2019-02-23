Çaldıkları Meyve ve Sebzeleri Pazarda Satan 3 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
23 dakika önce
BURSA'da, bahçelerden meyve-sebze çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, 8 ton ürünün bir kısmını semt pazarında düşük fiyata satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
BURSA'da, bahçelerden meyve-sebze çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, 8 ton ürünün bir kısmını semt pazarında düşük fiyata satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı'na bahçelerden meyve-sebze çalındığına dair gelen ihbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, bahçelerde yapılan incelemenin ardından şüphelilerin 3 kişi olduğunu ve kimliklerini tespit etti. Takibe alınan şüpheliler, çaldıkları ürünleri Bursa
merkezde bulanan semt pazarında satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve depolarında yapılan aramada ise paketlenmiş halde bulunan 8 ton tarım ürünü ele geçirildi. Ürünler sahiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:27 Kaynak: DHA
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