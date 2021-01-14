Çaldıkları motosiklet ile benzin aldılar, yakalandılar - Son Dakika

Çaldıkları motosiklet ile benzin aldılar, yakalandılar

14.01.2021 10:44

Çaldıkları motosiklet ile benzin aldılar, yakalandılar Mersin'de çeşitli adreslerden 8 motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2'si 18 yaşından küçük 4 kişi gözaltına alındı Çaldıkları 4 motosikleti çalılıklara sakladıkları akşam saatlerinde bulundukları yerden aldıkları tespit...

Çaldıkları motosiklet ile benzin aldılar, yakalandılar

Mersin'de çeşitli adreslerden 8 motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2'si 18 yaşından küçük 4 kişi gözaltına alındı

Çaldıkları 4 motosikleti çalılıklara sakladıkları akşam saatlerinde bulundukları yerden aldıkları tespit edildi

MERSİN - Mersin'de çeşitli adreslerden 8 motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2'si 18 yaşından küçük 4 kişi, gözaltına alındı. Zanlıların çaldıkları motosiklete benzin aldığı sırada yakalandıkları öğrenildi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen zanlıların, bir günde 4 motosiklet çaldıkları, bunları da önce çalılıklara sakladıkları ardından akşam saatlerinde bulundukları yerden aldıkları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği bölgelerdeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çalıntı bir motosiklet ile petrolden benzin alındığını belirledi. Bunun üzerine görüntülerden şahısların B.E. ve I.E. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerle hareket eden yaşları 18 yaşından küçük B.E. ile H.E.H.'nin de olduğunu tespit etti. Şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların yapılan detaylı incelemesinde 8 hırsızlık olayına karıştıkları, bir günde 4 motosiklet çaldıkları ve çaldıkları motosikletleri çalılıklara sakladıkları, daha sonra akşam karanlığında buradan alarak götürdükleri belirlendi.

Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şahısların motosikletleri çalma anları ile çaldıkları bir motosiklete benzin alma anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüde, çaldıkları bir motosikletle benzinliğe gelen 2 kişi, rahat bir şekilde benzin alarak ayrılıyor. Başka bir görüntüde tek motorla giden şüpheliler, 2 motorla geri dönüyorlar. Bir başka görüntüde yürüyerek çalacakları motosikletin bulunduğu yere giden şahıslar, buradaki motosikleti alarak bölgeden uzaklaşıyorlar.

Çaldıkları motosiklet ile benzin aldılar, yakalandılar
Çaldıkları motosiklet ile benzin aldılar, yakalandılar
Çaldıkları motosiklet ile benzin aldılar, yakalandılar
Çaldıkları motosiklet ile benzin aldılar, yakalandılar

Mersin, Benzin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları motosiklet ile benzin aldılar, yakalandılar - Son Dakika


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