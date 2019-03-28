Çaldıkları Motosikleti 3 Dakikada Parçalayan 6 Şüpheli Yakalandı (2)
1 saat önce
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDIKahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla jandarma tarafından yakalanıp adliyeye sevk edilen Süleyman K., Erdem T., Ünal T., C.T., A.A. ve Y.B., savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI Kahramanmaraş
'ın Türkoğlu
ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla jandarma tarafından yakalanıp adliyeye sevk edilen Süleyman K., Erdem T., Ünal T., C.T., A.A. ve Y.B., savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Erdem T. tutuklanırken, 5 kişi adlı kontrolle serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:13 Kaynak: DHA
Son Dakika! 6 Gündür Aranan Üniversitesi Öğrencisinin Belgrad Ormanı'nda Cesedi Bulundu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Seçim Sonrası Atılacak Ekonomik Adımları Açıkladı:
Ekrem İmamoğlu Açıkladı: Seçilirse Gezi Parkı Ne Olacak?
İstanbul İçin Yapılan Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç! Fark Yüzde 1'in Altında