Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Motosikleti 3 Dakikada Parçalayan 6 Şüpheli Yakalandı (2)

Çaldıkları Motosikleti 3 Dakikada Parçalayan 6 Şüpheli Yakalandı (2)

1 saat önce

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDIKahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla jandarma tarafından yakalanıp adliyeye sevk edilen Süleyman K., Erdem T., Ünal T., C.T., A.A. ve Y.B., savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Çaldıkları Motosikleti 3 Dakikada Parçalayan 6 Şüpheli Yakalandı (2), System.String[]
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla jandarma tarafından yakalanıp adliyeye sevk edilen Süleyman K., Erdem T., Ünal T.,  C.T., A.A. ve Y.B., savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Erdem T. tutuklanırken, 5 kişi adlı kontrolle serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:13 Kaynak: DHA

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