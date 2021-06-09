ÇALDIKLARI MOTOSİKLETİ ÇALIŞTIRAMAYINCA BIRAKIP KAÇTILAR - Son Dakika

Olay, saat 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Sinan Sokak'ta meydana geldi. Halil A.?nin evinin önüne park ettiği motosikleti, iterek götürdü. Şüpheliler, arka sokakta motosikleti düz kontak yöntemiyle çalıştırmak istedi, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine 3 şüpheli, motosikleti bırakıp kaçtı.

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