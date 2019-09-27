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Çaldıkları motosikleti çalıştıramayınca zarar verdiler

1 saat önce

Çaldıkları motosikleti çalıştıramayınca zarar verdilerBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde motosiklet çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Çaldıkları motosikleti çalıştıramayınca zarar verdiler

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde motosiklet çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay gece saat 03.30'da meydana geldi. Hırsızlar, Hamidiye Mahallesi Mercan Sokak'ta bulunan 2 bloklu Uzay Apartmanı'nın arka avlusunda, park halinde bulunan 15 bin TL değerindeki motosikleti gözlerine kestirdi. Avluyu sokaktan ayıran demir kapının üstünden atlayarak içeri giren hırsızlar, kapıyı arkadan açtı. Tanınmamak için başlarını montlarının kapüşonlarıyla kapatan hırsızlar, açtıkları kapıdan motosikleti sessizce dışarı çıkardı. Bu sırada yaşananlar an be an apartmana ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Dışarı çıkardıkları motosikleti, üzerinde bulunan elektronik özel güvenlik tertibatı sebebiyle çalıştıramayan motor fareleri, yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki motosikleti bir başka motosiklete bağlayarak Eşref Dinçer Mahallesi'ne kadar çekti. Gemlik Belediyesi ek hizmet binasının arka sokağında motosikleti çalıştırmak için uğraşan hırsızlar, maksatlarına ulaşamayınca, motora zarar vererek olduğu yerde bırakıp sırra kadem bastı.

Sabah motosikletinin yerinde olmadığını fark eden ve apartmanın güvenlik kameralarının görüntülerini izleyince çalındığını tespit eden Hakan K. polise giderek şikayetçi oldu. Polis tarafından hırsızların terk ettiği yerde bulunan motosiklet sahibine teslim edildi. Apartman sakinleri daha önce de buna benzer birçok hırsızlık olayının yaşandığını belirtirken, şehir merkezindeki sokaklarında tedbir alınmasını talep etti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken; hırsızların eşkallerinin belirlenmesi ve yakalanmaları için motosikletin terk edildiği yere kadar çekildiği güzergahtaki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Çaldıkları motosikleti çalıştıramayınca zarar verdiler

Hamidiye, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:41 Kaynak: İHA
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