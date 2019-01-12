Çaldıkları Motosikleti İple Çekerek Götürdüler
20 dakika önce
İstanbul Kağıthane'de bir motosikletin kilidini kıran hırsızlar, iple motosikleti başka bir motosiklete bağlayıp çekerek kayıplara karıştı.
İstanbul Kağıthane
'de bir motosikletin kilidini kıran hırsızlar, iple motosikleti başka bir motosiklete bağlayıp çekerek kayıplara karıştı. Kaşla göz arasında motosikleti çalan hırsızlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günler saat 04.00 sıralarında Kağıthane Gültepe
Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde mahallede gezerek keşif yapan motosikletli hırsızlar, park halinde kilitli olan motosikleti gözüne kestirdi. Çevrede kimsenin olmadığını gören hırsızlar, harekete geçerek motosikletin kilidini kırıp alarmı etkisiz hale getirerek kaşla göz arasında motosikleti çaldı. Motosikleti çalıştırmak için uğraşan hırsızlar, başarılı olamayınca çareyi, motosikleti çekmekte buldu. Yanlarında bulunan iple motosikleti çeken hırsızlar, hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:14 Kaynak: İHA
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