Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Motosikleti İple Çekerek Götürdüler

Çaldıkları Motosikleti İple Çekerek Götürdüler

20 dakika önce

İstanbul Kağıthane'de bir motosikletin kilidini kıran hırsızlar, iple motosikleti başka bir motosiklete bağlayıp çekerek kayıplara karıştı.

Çaldıkları Motosikleti İple Çekerek Götürdüler, System.String[]
İstanbul Kağıthane'de bir motosikletin kilidini kıran hırsızlar, iple motosikleti başka bir motosiklete bağlayıp çekerek kayıplara karıştı. Kaşla göz arasında motosikleti çalan hırsızlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günler saat 04.00 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde mahallede gezerek keşif yapan motosikletli hırsızlar, park halinde kilitli olan motosikleti gözüne kestirdi. Çevrede kimsenin olmadığını gören hırsızlar, harekete geçerek motosikletin kilidini kırıp alarmı etkisiz hale getirerek kaşla göz arasında motosikleti çaldı. Motosikleti çalıştırmak için uğraşan hırsızlar, başarılı olamayınca çareyi, motosikleti çekmekte buldu. Yanlarında bulunan iple motosikleti çeken hırsızlar, hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:14 Kaynak: İHA

Gültepe, İstanbul, Kağıthane, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır'ın İfadesi Ortaya Çıktı: Burası Arabistan mı? CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın "Seçim Siyasi Bir Faaliyet Değildir" Sözlerine Yanıt Verdi

Türk Sanayisinin Köklü Kuruluşlarından Uzel Makine'nin İstanbul'daki Fabrikasında Yangın Çıktı Böbrek Ameliyatı Olmak İsteyen Hasta, Doktorların Mesaisi Bittince Ameliyathanede Unutuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 09:34:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Motosikleti İple Çekerek Götürdüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]