Son dakika haberi: Çaldıkları motosikleti sahibine satmaya kalkışan şüpheliler polise yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Çaldıkları motosikleti sahibine satmaya kalkışan şüpheliler polise yakalandı

23.11.2020 10:53

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'un Şişli ilçesinden çaldıkları bir motosikleti Eyüpsultan'da tekrar sahibine satmak isteyen hırsızlar, polisler tarafından yakalandıEdinilen bilgiye göre M.Ç. adlı bir kişinin park halindeki motosikleti 17 Kasım'da evinin önünden hırsızlar tarafından çalındı.

İstanbul'un Şişli ilçesinden çaldıkları bir motosikleti Eyüpsultan'da tekrar sahibine satmak isteyen hırsızlar, polisler tarafından yakalandı

Edinilen bilgiye göre M.Ç. adlı bir kişinin park halindeki motosikleti 17 Kasım'da evinin önünden hırsızlar tarafından çalındı. İddiaya göre motosikleti çalan zanlılar, hemen sosyal medya üzerinden araç sahibine ulaşarak motosikleti geri satmak istedi.

SOSYAL MEDYADAN SAHİBİNE ULAŞTILAR

Hırsızlar ile motosikletin sahibi M.Ç. arasında sosyal medya üzerinden dönen pazarlıkta 4 bin 500 liraya anlaşma sağlandı. Şüpheliler ile motosikleti sahibi buluşma yeri olarak Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir hastanenin açık otoparkı olarak randevulaştı.

BULUŞMA YERİ HASTANE OTOPARKI

Motosikleti çalınan M.Ç., yaşananları zanlılarla buluşmadan kısa süre önce polise bildirdi. Polis ile müşteki arasında işbirliği yapıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli sivil ekipler, zanlıların geleceği otoparkın etrafını 'hastane görevlisi' kılığında kuşatarak önlem aldı. Hırsızlar ile araç sahibi M.Ç. buluşma yerine geldi. Şüpheliler parayı alıp motosikleti sahibine teslim ederken gelişmeleri an be an takip eden polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

MOTOSİKLETİ 4 BİN 500 LİRAYA GERİ SATACAKLARDI

Hastane otoparkından çıkmak üzereyken Eyüpsultan'a bağlı Düğmeciler Mahallesi Arif Paşa Caddesi üzerinde faillerin kuşatan polis Zeki S. (24) ve Berat O. (18) adlı iki şüpheliyi yakaladı. Bu sırada şüphelilerden Zeki S. belinde taşıdığı ruhsatsız tabanca ile polise saldırı girişiminde bulundu. Polis silahlı hırsız ile yanındaki diğer şüpheli Berat O.'yu etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 5 fişekler ve hırsızlığa konu çalıntı motosiklet ele geçirildi.

İKİ HIRSIZ DA MAHKEMEDEN SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler gözaltına alınarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kuştepe Polis Karakolu'na götürüldü. Yakalanan iki azılı hırsız, polisteki ifade işlemlerinin ardından 20 Kasım'da adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin çaldığı motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Şüpheliler, "Motosiklet Hırsızlığı" ve "Silahlı Kanuna Muhalefet" suçlarından sevk edildikleri mahkemece 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak salıverildi.

(İHA)

Son dakika haberi: Çaldıkları motosikleti sahibine satmaya kalkışan şüpheliler polise yakalandı
Son dakika haberi: Çaldıkları motosikleti sahibine satmaya kalkışan şüpheliler polise yakalandı
Son dakika haberi: Çaldıkları motosikleti sahibine satmaya kalkışan şüpheliler polise yakalandı

İstanbul, Polis, Kasım, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Çaldıkları motosikleti sahibine satmaya kalkışan şüpheliler polise yakalandı - Son Dakika


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