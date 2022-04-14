Çaldıkları motosikleti satmak için verdikleri ilan görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
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Çaldıkları motosikleti satmak için verdikleri ilan görenleri hayrete düşürdü

14.04.2022 11:04
Çaldıkları motosikleti satmak için verdikleri ilan görenleri hayrete düşürdü

Denizli'de çaldıkları motosikleti piyasa değerinin altındaki bir rakamla satmaya çalışan çiftin, verdikleri sosyal medya ilanı görenleri hayrete düşürdü.

Denizli'de çaldıkları motosikleti piyasa değerinin altındaki bir rakamla satmaya çalışan çiftin, verdikleri sosyal medya ilanı görenleri hayrete düşürdü. 'Ufak tefek masrafları vardı. Onları düşerek bu fiyatı yazdım, plaka evrak yoktur' açıklamasıyla inan yayınlayan çift, alıcı kılığındaki JASAT tarafından yakalandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 1 Nisan 2022 tarihinde Emrah Y. (19) ve eşi Raziye Y. (17), gözlerine kestirdikleri Osman E.'nin motorunu çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine JASAT ve Çivril İlçe Jandarma ekipleri Osman E.'nin ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin peşine düştü. JASAT ekipleri yaptığı çalışmalar çerçevesinde karı kocanın çaldıkları 20 bin TL'lik motoru ilana 'Ufak tefek masrafları vardı. Onları düşerek bu fiyatı yazdım, plaka evrak yoktur' açıklamasıyla 8 bin 500 TL'ye koyduklarını gördü. Harekete geçen ekipler karı kocanın çalıntı motoruna müşteri oldu. Belirlenen yere gelen hırsılar, JASAT'ı karşısında görünce şok oldu. Yakalana çift karakola götürüldüğü esnada Emrah Y.'nin 19 suç kaydı, Raziye Y.'nin ise 1 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Tamamlanan işlemler sonucunda adliyeye sevk edilen Emrah Y. tutuklandı, eşi Raziye Y. ise adlı kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Ekipler tarafından bulunan motorunu karşısında gören Osman E. ise JASAT'a titiz çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - DENİZLİ

Çaldıkları motosikleti satmak için verdikleri ilan görenleri hayrete düşürdü
Çaldıkları motosikleti satmak için verdikleri ilan görenleri hayrete düşürdü

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Denizli Emniyet Müdürlüğü adına sahte sosyal medya hesabı tespit edildi Denizli Emniyet Müdürlüğü adına sahte sosyal medya hesabı tespit edildi

Denizli, Çivril, Medya, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çaldıkları motosikleti satmak için verdikleri ilan görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika


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