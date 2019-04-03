Çaldıkları Motosikleti Satmak İsterken Yakalandılar

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi, çaldıkları motosikletlerden birini satmak isterken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi, çaldıkları motosikletlerden birini satmak isterken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, 31 Mart akşamı ilçenin değişik bölgelerinden 2 motosikletin çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından hırsızların Bozkır ilçesine doğru kaçtıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları çalışma sonrası İ.H. ve M.B.'yi Ahırlı'nın Akkise Mahallesi'nde çaldıkları motosikletlerden birini satarlarken yakaladı. Çalınan diğer motor ise Aktaş Mahallesi'nde bir bağ evine gizlenmiş halde bulunarak sahiplerine teslim edildi.



Şüphelilerden M.B. alınan ifadesinin ardından serbest kalırken İ.H. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli İ.H., hastanedeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

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