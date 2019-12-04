Çaldıkları motosikleti tamir ettirirken yakalandılar

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 çocuk, düz kontak yapıp çaldıkları motosikleti tamir için götürdükleri tamircide yakalandı.



Olay, 3 gün önce Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.T.'ye ait 55 NP 374 plakalı motosiklet, evinin önünde park halindeyken çalındı. Motosiklet sahibi N.T. olayı polise bildirdi. Motosikleti Fatih Mahallesi'nde tamirciye götüren 13 yaşındaki A.B.K. ve 15 yaşındaki A.K. motosikletin kontak anahtarının arıza yaptığını ve tamir yaptırmak istediklerini söyledi. Motosiklet sahibi N.T., motosikletini tamircide görünce durumu polise bildirdi. Tamirciye giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.



Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN