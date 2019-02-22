Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Motosikleti Uyuşturucu Madde Karşılığında Sattılar

Çaldıkları Motosikleti Uyuşturucu Madde Karşılığında Sattılar

48 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2 ay önce motosiklet çalan 2 zanlı yakalanırken, çaldıkları motosikleti uyuşturucu madde karşılığında sattıkları öğrenildi.

Çaldıkları Motosikleti Uyuşturucu Madde Karşılığında Sattılar, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2 ay önce motosiklet çalan 2 zanlı yakalanırken, çaldıkları motosikleti uyuşturucu madde karşılığında sattıkları öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mescit Mahallesi'nde ve yaklaşık 2 ay öncede Emrullah Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili olarak yapılan takip ve araştırmalar sonucunda motosikletleri çalan şahısların A.K.Ç. ve A.K. olduğu tespit edildi. Mescit Mahallesi'nde çalınan motosiklet, aramalar sonucu saklandığı yerden alınarak sahibine teslim edildi. Diğer motosikletin ise Çay ilçesi Yesilyurt köyünde ikamet eden R.A. ve İ.T. isimli şüpheliye uyuşturucu madde karşılığında satıldığı belirlendi. Hırsızlık olayına karışan her 2 zanlı ve uyuşturucu madde satan R.A. ve İ.T., uyuşturucu madde satmaktan gözaltına alındı.

A.K.Ç. ve A.K., 'hırsızlık yapmak' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' suçundan gözaltına alınarak adlı mercilere sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:03 Kaynak: İHA

Bolvadin, Afyon, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Rapçi Ezhel, Uyuşturucu Davasından İkinci Kez Beraat Etti Uyuşturucu Kullanan Ünlü Oyuncu, 13. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Tkdk Desteğiyle Tesisini Büyüten Girişimci 81 ile Mantar Satıyor Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 12:51:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çaldıkları Motosikleti Uyuşturucu Madde Karşılığında Sattılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]